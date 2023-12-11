Військові попереджають про небезпеку.

Ввечері у понеділок, 11 грудня, Україну атакують декілька груп російських ударних дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

О 18:43 військові повідомили у Telegram про БПЛА "Shahed" на Миколаївщині, який рухається в західному напрямку. Згодом було зафіксовано пуски кількох груп таких дронів з окупованого Криму. Напрямок їхнього руху - Одеська область, однак він може змінюватися.

Пізніше повідомлялося, що "Shahed" з Миколаївщини рухається у напрямку Одещини. Також групу дронів фіксували на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, вона рухалася на північ.

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О 19:46 Повітряні сили попередили про чергову групу безпілотників з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Пізніше жителів Кіровоградщини також попередили про небезпеку дронів.

О 20:44 кілька груп дронів наближалися до Одеси із північно-західного напрямку. Ще кілька груп фіксували з Чорного моря в напрямку Затоки. Також декілька груп БПЛА помітили на Кіровоградщині, вони рухалися у північно-західному напрямку.

Згодом про загрозу дронів попередили жителів Вінницької та Черкаської області. В той час "шахеди" летіли в напрямку Кропивницького. Вже о 21:57 російські безпілотники перебували в районі Умані та Хмельницького.

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Російські атаки по Україні: останні новини

Як відомо, минулої ночі російські загарбники вкотре випустили безпілотники в бік України. Крім того, вранці Київ обстріляли балістичними ракетами.

У Повітряних силах звітували про знищення всіх 18 ударних дронів окупантів, а також про збиття восьми ракет, які запустили по столиці з території Росії.

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