Він заявив, що Україна в НАТО "вб'є Росію".

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін розлютився через заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що питання членства України в Альянсі практично вирішено.

Реакція воєнного злочинця була миттєвою та з'явилася у його Телеграм-каналі. Він заявив, що Україну "потрібно знищити повністю".

"Чергове наочне підтвердження того факту, який до істерики не хочуть розуміти та приймати у Кремлі: Україну треба знищити як державу. Повністю. Інакше вона вб'є Росію. І, заразом, обов'язково знищить також її нинішніх бездарних і мега-крадійкуватих правителів", - заявив Гіркін.

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Що передувало

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні заявив, що питання щодо членства України в НАТО практично вирішене. Двері Альянсу відкриті, і Росія не має права вето на його розширення.

"Союзники неодноразово заявляли, що погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу. Востаннє всі країни-учасники НАТО заявляли про це на саміті у Мадриді влітку минулого року. Пізніше ми одноголосно вирішили, що лише Україна та члени організації мають вирішити коли настане час офіційно запросити Україну стати членом НАТО. І це ніяк не залежить від Москви та Путіна. У нього нема права вето на розширення НАТО", - заявив Столтенберг.

Саме ця заява роздратувала Гіркіна.

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