Тільки Україна та НАТО вирішуватимуть, коли настане час офіційно запропонувати членство.

Питання щодо членства України в НАТО практично вирішене. Двері Альянсу відкриті, і Росія не має права вето на його розширення.

Про це заявили генсек НАТО Єнс Столтенберг та посол США в Альянсі Джуліана Сміт під час виступу в Центрі Нової американської безпеки CNAS, передає "Голос Америки".

"Союзники неодноразово заявляли, що погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу. Востаннє всі країни-учасники НАТО заявляли про це на саміті у Мадриді влітку минулого року. Пізніше ми одноголосно вирішили, що лише Україна та члени організації мають вирішити коли настане час офіційно запросити Україну стати членом НАТО. І це ніяк не залежить від Москви та Путіна. У нього нема права вето на розширення НАТО", - заявив Столтенберг.

Генсек додав, що є узгодження щодо ще одного важливого питання - перемоги України, а не Путіна. Столтенберг заявив, що Україна повинна залишатися незалежною та суверенною державою, адже в іншому випадку нема сенсу говорити про її членство в НАТО.

Сміт зауважила, що США постійно думають про те, як допомогти Україні перемогти цю країну. Вона зауважитила, що НАТО надсилає Україні та Росії чіткий сигнал, що стоятиме пліч-о-пліч з українцями до кінця війни.

Шлях України в НАТО - основне

24 травня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав, що в Альянсі існують різні погляди щодо майбутнього вступу України до НАТО, а ухвалення такого рішення вимагає консенсусу серед усіх союзників. Столтенберг підкреслив, що на порядку денному немає такої можливості, аби Україна стала членом НАТО під час війни з Росією.

Про неможливість вступу України в НАТО під час війни заявляли й окремі члени Альянсу, зокрема Німеччина та США. Президент Зеленський наполягає на тому, що Україна має отримати безпекові гарантії ще до вступу в Альянс.

У липні відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. Там мають погодити багаторічну програму, аби допомогти Україні позбутися радянських доктрин, стандартів і оснащення.

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