ЗМІ дізналися, чого вимагає Кремль від України / фото REUTERS
Держава-агресор Росія висунула Україні одразу шість вимог для завершення війни.
Їх оприлюднило видання ZN.UA, посилаючись на власні дипломатичні джерела. П'ять з них, як хочуть у Кремлі, мають бути закріплені в українській Конституції.
Що вимагає Росія від України (за даними ЗМІ):
- Відмова від руху до НАТО. Нейтральний статус України. Одним із гарантів якого готова стати Росія, яка напала на нашу країну.
- Російська мова – друга державна. Скасування всіх законів, що її обмежують.
- Визнання Україною Криму російським.
- Визнання Україною незалежності "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних межах областей (включно з нині контрольованими Україною територіями).
- "Денацифікація". Заборона діяльності ультра-націоналістичних, нацистських та неонацистських партій та громадських організацій, скасування чинних законів про героїзацію нацистів та неонацистів.
- "Демілітаризація України". Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь.
Раніше в четвер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результати перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повідомив, що Росія планує продовжити свою агресію, поки Україна не задовольнить її вимоги, одна з яких - здатися.