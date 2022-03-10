До вже знайомих додалася вимога про другу державну мову.

Держава-агресор Росія висунула Україні одразу шість вимог для завершення війни.

Їх оприлюднило видання ZN.UA, посилаючись на власні дипломатичні джерела. П'ять з них, як хочуть у Кремлі, мають бути закріплені в українській Конституції.

Що вимагає Росія від України (за даними ЗМІ):

Відмова від руху до НАТО. Нейтральний статус України. Одним із гарантів якого готова стати Росія, яка напала на нашу країну.

Російська мова – друга державна. Скасування всіх законів, що її обмежують.

Визнання Україною Криму російським.

Визнання Україною незалежності "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних межах областей (включно з нині контрольованими Україною територіями).

"Денацифікація". Заборона діяльності ультра-націоналістичних, нацистських та неонацистських партій та громадських організацій, скасування чинних законів про героїзацію нацистів та неонацистів.

"Демілітаризація України". Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь.

Раніше в четвер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результати перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повідомив, що Росія планує продовжити свою агресію, поки Україна не задовольнить її вимоги, одна з яких - здатися.

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