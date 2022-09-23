Серед поранених - підліток.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Торецька двоє людей загинуло та шестеро поранено.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за даними слідства, сьогодні окупаційні війська Росії здійснили мінометний обстріл міста Торецька Донецької області.

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"Снаряди влучили у двоповерховий будинок, крамницю, приватні домівки та авто. В результаті обстрілу загинули двоє мирних громадян - жінка та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро місцевих мешканців, серед яких 15-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Обстріли російських окупантів: внаслідок агресії РФ загинули майже 400 дітей

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 374 дитини.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, понад 1 тис. 097 дитей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

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