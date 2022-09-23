Внаслідок обстрілу російськими окупантами Торецька двоє людей загинуло та шестеро поранено.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що за даними слідства, сьогодні окупаційні війська Росії здійснили мінометний обстріл міста Торецька Донецької області.
"Снаряди влучили у двоповерховий будинок, крамницю, приватні домівки та авто. В результаті обстрілу загинули двоє мирних громадян - жінка та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро місцевих мешканців, серед яких 15-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.
Так, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Обстріли російських окупантів: внаслідок агресії РФ загинули майже 400 дітей
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 374 дитини.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, понад 1 тис. 097 дитей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.