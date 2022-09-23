Голова ОВА закликає містян дотримуватися правил під час повітряної тривоги.

Російські окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 снарядів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів", - зазначив він.

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Старух закликав містян берегти себе та дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги.

Пізніше він додав, що ворог поцілив в об'єкти інфраструктури Запоріжжя.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зауважив голова ОВА.

Ракетний удар окупантів по Запоріжжю

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами вранці 22 вересня, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Згодом в Офісі президента України повідомили, що РФ вдарила по Запоріжжю та передмістю 9 ракетами. Під завалами залишилися люди, рятувальна операція триває. Раніше внаслідок обстрілів окупантів деякі райони залишились без світла.

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