Загарбник був також "отаманом хуторського козачого товариства".

Українські воїни продовжують системно знищувати російських загарбників на нашій землі. Цього разу "мінуснули" окупанта з "вагоном регалій".

Як повідомляє офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", на фронті ліквідовано заступника командира загону Барс-11 Олександра "Папу" Ювіцу.

Як зазначив "Штірліц", у "мінуснутого" окупанта було стільки "регалій", що й не злічити. У некрологах його називають "отаманом хуторського козачого товариства, рибалкою та пейнтболістом".

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"Усі "регалії" не перерахувати, головне, що Олександр "Папа" Ювіца з Кубані успішно демобілізований", - зазначив "Штірліц".

Втрати РФ в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року сягнули близько 253 тис. 850 осіб.

Впродовж минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати ще понад 500 російських загарбників та знищити десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Нещодавно в Україні "задвохсотили" окупанта, який був командиром артустановки без знань та навичок.

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