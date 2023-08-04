Загарбник служив зовсім в іншому роді військ, ніж той, куди його поспіхом мобілізували.

В Україні "задвохсотили" окупанта, який був командиром артустановки без знань та навичок.

Як повідомив OSINT-аналітик Іраклі Комахідзе, в РФ підтвердили загибель "мобіка" із підмосковних Митищ Сергія Бауліна. Однак у його загибелі та послужному списку є цікава деталь.

Виявилося, що у 2014 році Баулін проходив строкову службу в ракетних військах стратегічного призначення на посаді зв'язківця. Втім, його мобілізували в артилерію, у якій він геть нічого не тямив.

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"Якось безглуздо. Сергія Бауліна якимось чином було призначено на посаду командира самохідної артилерійської установки "Мста-С". Тобто, він проміняв ТА-57 або той самий "Тапік" з кабіни РС-28 "Сармат" на місце командира 152-мм САУ "Мста-С", в якій він ніх*ра не шарив. Дякую військкому Митищ", - іронічно зазначив аналітик.

Втрати РФ в Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще понад 600 російських загарбників та майже 90 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 248 тис. 490 осіб. Крім того, росіяни втратили 4 тис. 228 танків (4 за добу), 8 тис. 249 бойових броньованих машин (15 за добу), 4 тис. 911 артилерійських систем (19 за добу), 466 засобі протиповітряної оборони (1 за добу), 4 тис. 104 безпілотники оперативно-тактичного рівня (27 за добу), а також 7 тис. 392 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (20 за добу) і 724 одиниці спецтехніки (3 за добу).

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