Зокрема, за тиждень підрозділи національного флоту знищили чотири артсистеми ворога, пункт управління, п’ять мінометних розрахунків.

Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України розповіли про свої тижневі досягнення на фронті.

Як повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ, військові моряки під час виконання бойових завдань досягли певних успіхів. Зокрема, минулого тижня вони ліквідували 77 російських окупантів, броньовану машину та чотири артилерійські системи ворога, пункт управління та п’ять мінометних розрахунків.

Крім того, військові моряки знищили дві одиниці спеціальної техніки та засіб ворожої протиповітряної оборони.

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У Азовському та Середземному морях – обстановка без змін.

Втрати Росії у війні з Україною

За останніми даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року і станом на сьогодні, 5 травня, знищено понад 193 тисячі російських окупантів. Минулої доби, 4 травня, було ліквідували 620 окупантів.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, протягом 4 травня на Таврійському напрямку російські загарбники втратили більше роти особового складу після безуспішних атак українських позицій.

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