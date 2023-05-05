Також Силами оборони України знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки, підірвано два склади боєприпасів російських загарбників.

За минулу добу на Таврійському напрямку російські загарбники втратили більше роти особового складу після безуспішних атак українських позицій. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

"Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов", - повідомив Тарнавський.

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Бригадний генерал зазначив, що російські окупанти застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, обстрілюють позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА.

При цьому, загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 468 обстрілів.

Водночас, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України на таврійському напрямку протягом доби виконали 762 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника", - повідомив Тарнавський.

Зокрема, було знищено 1 танк, 2 БМП, 3 одиниці реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч", самохідну гаубицю 2С3 "Акація", станцію РЕБ "Поле-21", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", автоматизовану станцію постановки перешкод Р330Ж "Житель" та іншу інженерна й автомобільну техніку. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Втрати РФ в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року і по сьогодні знищено понад 193 тисячі російських окупантів. Українські військові за минулу добу, 4 травня, ліквідували 620 російських окупантів.

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