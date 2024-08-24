Хороші новини з Харківської області обов’язково будуть, запевнив український офіцер.

Триває війна в Україні, і росіяни зберігають активність на Вовчанському напрямку та у напрямку населеного пункту Липці.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев. "Звичайно противник намагається проводити активні штурмові дії на всіх гарячих ділянках фронту. Разом з тим ми успішно стримуємо ворога, завдаємо йому втрат. І за сприятливих умов контратакуємо і покращуємо своє тактичне положення. Певні успіхи в нас є, але я дотримуюся стриманого оптимізму. Але я впевнений і хочу запевнити вас, що гарні новини обов’язково будуть", - сказав Саранцев в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, активність ворога зберігається насамперед на Вовчанському напрямку і в напрямку населеного пункту Липці. "Там ворог намагається проводити активні штурмові дії. Застосовує тактику малих піхотних груп, намагається просуватися та розширити зону контролю. Але йому це не вдається, тому що сили оборони діють впевнено та рішуче і ефективно відбивають всі атаки ворога", - додав речник ОТУ "Харків".

Відео дня

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

20 серпня Віталій Саранцев розповів, що російські окупаційні війська намагаються проводити штурмові дії як у міській забудові Вовчанська Харківської області, так і в прилеглих населених пунктах.

24 серпня військовий оглядач Денис Попович заявив, що Харківська область через свою географічну близькість може стати регіоном, де можна відчути вплив Курської наступальної операції на ситуацію в Україні. За словами експерта, позиції росіян будуть послаблюватися у Харківській області.

Вас також можуть зацікавити новини: