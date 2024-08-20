Противник постійно обстрілює населені пункти, розташовані поблизу кордону, зауважив Саранцев.

Російські окупаційні війська намагаються проводити штурмові дії як у міській забудові Вовчанська Харківської області, так і в прилеглих населених пунктах. Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

"Ворог намагається проводити штурмові дії на всіх активних ділянках фронту. Щодо відведення військ РФ на Курський чи інший напрямки – дійсно, це відбулося, деякі підрозділи противник відвів. Але тим не менш, його сил та засобів, які залишаються на нашому напрямку, все ще достатньо для того, щоб здійснювати активні дії", – сказав він в етері телеканалу "Київ24".

За його словами, дуже страждає прикордоння. Противник постійно обстрілює населені пункти, розташовані поблизу кордону.

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"Також противник намагається здійснювати штурмові дії як у міській забудові Вовчанська, так і в прилеглих населених пунктах. Звичайно, активним залишається район населеного пункту Глибоке та Липці. Тут противник також намагається здійснювати повітряну розвідку маршрутів пересування, поповнює особовий склад, проводить заходи логістики. І таким чином готується до проведення наступних штурмових або наступальних дій", – констатував Саранцев.

Війна в Україні: це варто знати

Триває 909-й день повномасштабної війни РФ проти України. За цей час українські захисники ліквідували понад 600 тисяч російських загарбників та знищили десятки тисяч одиниць ворожої техніки.

Від початку поточної доби на фронті зафіксували вже 87 ворожих атак. Найбільш активно противник діє на Покровському напрямку – там він провів більше третини від усіх атак, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Від початку доби під ударом опинилися, зокрема, Київ та Тернопільська область. А в Запорізькій області росіяни вдарили по дитячому кафе – троє дітлахів постраждали. Одна дитина – у важкому стані.

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