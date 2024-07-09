Безпілотники успішно уразили об'єкти в Астраханській, Ростовській та Волгоградській областях РФ.

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну операцію із ураження аеродрому, нафтопереробного заводу та електропідстанції у трьох областях Російської Федерації. Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Зокрема, завдяки спільній операції СБУ та ГУР "бавовна" розквітла на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Як зазначило джерело, під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу зенітно-ракетного комплексу "Панцир" та про серію сильних вибухів. Водночас, згодом російські ресурси цю інформацію видалили.

У цьому зв'язку, джерело констатує, що це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інформаційний простір при ураженні важливих військових об'єктів.

"СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини", - зазначило поінформоване джерело.

Атаки на РФ - деталі

У ніч проти 9 липня дрони вдарили по російській нафтобазі у місті Калач-на-Дону у Волгоградській області. На місці одразу спалахнула масштабна пожежа та стовпи чорного диму.

"Кілька дронів ЗСУ атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області. Попередньо, БПЛА влучили по цистерні з пальним і хлібозаводу", - повідомили місцеві Telegram-канали.

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