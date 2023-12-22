Ворог може здійснити повторні атаки протягом ночі.

Сьогодні, 22 грудня, ввечері російська армія завдала дронового удару по Одещині. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Всі 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району", - йдеться у повідомленні.

Військові запевняють, що люди не постраждали.

Відео дня

"Підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою", - наголошують у Силах оборони.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, зараз правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Ворожі атаки - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня російські загарбники завдали масованої атаки по південних регіонах України. Підрозділами протиповітряної оборони знищено 17 БПЛА типу Shahed-131/136, випущених з тимчасово окупованого Криму: 10 дронів збито на Миколаївщині, чотири - на Херсонщині та три - на Одещині. На Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів через влучання дрона спалахнула пожежа. На Одещині агресор намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони збили всі дрони. Водночас уламками одного з БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання.

Вас також можуть зацікавити новини: