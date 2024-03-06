Там одні командири і лейтенанти.

В Україні розкрили ще одну "пачку" ліквідованих військових РФ: до неї переважно увійшли самі лише лейтенанти та капітан.

Про успішно "демобілізованих" ворогів відзвітував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, який регулярно викладає в мережу дані про знищених окупантів.

Цього разу військовий розкрив шість облич та імен:

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Капітан Кузуб Павло;

старший лейтенант Азізов Ахмет;

старший лейтенант Володін Артур

офіцер (звання під питанням) Павло Массов;

лейтенант Писарєв Віталій;

лейтенант Шевельов Олександр;

Нові втрати Росії на фронті перейшли червону лінію

За минулу бойову добу Збройні сил України поставили ледь не новий рекорд, знищивши 1250 військових РФ. Це дозволило в загальній статистиці втрат ворога перетнути чергову червону лінію - Росія орієнтовно "поховала" в Україні близько 420 тисяч своїх військових, уточнив Генштаб цього ранку.

Крім втрати людей, Росія також втратила 21 танк, 40 броньованих машин, близько 50 артсистем, одну систему ППО та іншу недешеву зброю.

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