На уражених російською авіацією позиціях перебували підрозділи артилерії 239 танкового полку РФ.

Російська авіація під час чергового вильоту помилково завдала удару по позиціях окупаційних військ в районі Авдіївки Донецької області. У той момент там перебували підрозділи артилерії 239 танкового полку РФ.

Про це повідомляє рух "Атеш" з посиланням на свого агента в лавах ворожої армії. Крім того, по окупантах в Авдіївці працюють українські диверсійні групи.

"Агент "Атеш" з підрозділів ЗС РФ, які знаходяться в Авдіївці, повідомив нам про те, що жодного святкового настрою щодо взяття міста немає. Українські ДРГ не дають жодного спокою окупантам, малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях рашистів і завдають їм значних втрат. За останні пару годин провели кілька таких рейдів і знищили до десяти чоловік особового складу. Їхня так звана "перемога" не така вже й солодка, як вони очікували", – йдеться в повідомленні.

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Тим часом на тлі величезних втрат у боях за місто агент руху "Атеш" з 74 окремої мотострілецької бригади РФ заявив, що підрозділ може припинити своє існування.

"Після значних втрат в результаті штурму Авдіївки, керівництво 41 армії розглядає питання ліквідації зазначеного військового формування. Бригада втратила понад 50% офіцерського складу, а кількість поранених оцінюється в понад 750 осіб. Агент зазначає, що подібна ситуація фіксується в багатьох бригадах і полках, які безпосередньо брали участь у штурмі Авдіївки", – розповіли в русі.

Втрати Росії в Україні: це варто знати

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року було ліквідовано понад 400 тисяч окупантів. Також знищено десятки тисяч одиниць ворожої техніки, зокрема – понад 6 тисяч танків, та більше 12 тисяч броньованих машин.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що з 1 січня 2024 року до 16 лютого втрати Росії у зоні відповідальності ОСУВ в живій силі склали понад 20 тисяч. Левова частка припадає на Авдіївський напрямок.

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