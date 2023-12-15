Офіційно окупаційна влада РФ вже відзвітувала про роботу ППО в Севастополі та в районі Генічеська.

За повідомленнями в місцевих телеграм-каналах безпілотники атакували Генічеськ та північну частину окупованого Криму.

Також повідомляється про вибухи у Сімферопольському та Джанкойському районі. Перекрито російський пункт пропуску "Джанкой".

Офіційно окупаційна влада РФ вже відзвітувала про роботу ППО в Севастополі та в районі Генічеська. Голова окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо заявив про збиття нібито 15 цілей.

В свою чергу в Міноборони РФ заявили про збиття безпілотників.

"З 20:30 до 22:30 за московським часом засоби ППО знищили 26 українських безпілотників над Кримським півостровом", - заявили там.

Атаки безпілотників на РФ - деталі

Сьогодні ввечері у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Місцева влада заявила, що протиповітряна оборона відбиває атаку дронів.

Близько 16:30 росіяни почали скаржитися в мережі, що в місті чути гучні вибухи. Незабаром губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив атаку.

Місцеві пабліки продовжували писати про вибухи, публікуючи записи з камер відеоспостереження у дворах. Вже близько 18:00 Старовойт написав, що в місті все ще працює протиповітряна оборона. За його словами, було збито чотири безпілотні літальні апарати.

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