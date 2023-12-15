Окупанти заявили, що ППО збила чотири БПЛА.

Сьогодні ввечері у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Місцева влада заявила, що протиповітряна оборона відбиває атаку дронів.

Близько 16:30 росіяни почали скаржитися в мережі, що в місті чути гучні вибухи. Незабаром губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив атаку. Він написав у своєму Telegram-каналі, що в небі над Курськом працює ППО.

Місцеві пабліки продовжували писати про вибухи, публікуючи записи з камер відеоспостереження у дворах. Вже близько 18:00 Старовойт написав, що в місті все ще працює протиповітряна оборона. За його словами, було збито чотири безпілотні літальні апарати.

Війна в Курську: останні новини

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну війна прийшла і в прикордонні регіони країни-агресора. Загарбники систематично звинувачують Україну в обстрілах, рейдах ДРГ і атаках БПЛА.

У Курській області під ударами опинялася будівля Федеральної Служби безпеки РФ, військовий аеродром і нафтопереробний завод.

У жовтні повідомлялося, що безпілотні літальні апарати атакували електропідстанції у різних районах Курської області, в результаті чого без світла залишилися 67 населених пунктів.

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