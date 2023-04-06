В Чорному морі зараз через шторм немає ворожих ракетоносіїв.
"Наразі вороже корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".
Зазначається, що, зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена.
Російські ракетоносії у Чорному морі - деталі
Сьогодні, 6 квітня, вранці у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували чотири ворожі ракетоносії. На бойовому чергуванні з шести залишено було чотири ракетоносії: два надводних та два підводних. Максимально можливий залп "Калібрів" складав 24 ракети.
Збройні сили України останніми днями спостерігають значне підвищення активності ворога у повітрі.
На Херсонщині російські окупанти обстріляли село Зміївка Бериславської громади, поранено чотирьох цивільних людей.