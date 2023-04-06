Дев’ять російських кораблів маневрують поблизу південно-східного узбережжя окупованого Криму.

В Чорному морі зараз через шторм немає ворожих ракетоносіїв.

"Наразі вороже корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Зазначається, що, зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена.

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Російські ракетоносії у Чорному морі - деталі

Сьогодні, 6 квітня, вранці у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували чотири ворожі ракетоносії. На бойовому чергуванні з шести залишено було чотири ракетоносії: два надводних та два підводних. Максимально можливий залп "Калібрів" складав 24 ракети.

Збройні сили України останніми днями спостерігають значне підвищення активності ворога у повітрі.

На Херсонщині російські окупанти обстріляли село Зміївка Бериславської громади, поранено чотирьох цивільних людей.

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