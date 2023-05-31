В акваторії чергують два підводних човна с "Калібрами", разом з ними - надводний ракетоносій.

В Чорному морі змінилася кількість ракетоносіїв. Як повідомляє оперативне командування "Південь", сьогодні зранку спостерігаються зміни у складі ворожого угруповання в Чорному морі. Зокрема в акваторії на бойовому чергуванні перебувають 9 кораблів, з яких три - ракетоносії, два з них - підводні. Сумарний залп "Калібрів", готових до застосування – 16.

У командуванні пояснюють, що ворог маневрує, в той же час - посилює поліцейський тиск на населення тимчасово окупованого лівобережжя, продовжує облаштування додаткових оборонних рубежів та обстріли мирних населених пунктів протилежного берега.

Протидіючи загарбникам, українські захисники вчора ліквідували 11 російських військових, знищили самохідну гаубиця "Мста-С", крупнокаліберну гармату Д-30, легкомоторний човен, яким користувалися загарбники, та три одиниці автотехніки.

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Крім того, "Південь" отримав підтвердження про результати бойової роботи попередніх двох діб.

"Це ще мінус 33 рашисти, дві одиниці авто-бронетехніки та польовий пункт боєпостачання", - розповіли у командуванні.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, вчора, 30 травня, у Чорному морі спостерігалося значне нарощення кількості російських ракетоносіїв. Станом на 11:30 в акваторії перебувало чотири кораблі к крилатими ракетами "Калібр" на борту. За даними ВМС ЗСУ, загальний залп сягав 34 ракети.

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