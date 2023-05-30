Окупанти вивели у Чорне море 7 кораблів.

РФ нарощує в Чорному морі кількість ракетоносіїв. Про це свідчать дані, оприлюднені прес-центром командування Військово-Морських сил ЗС України.

Зокрема, станом на 11:30, в акваторії на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів. З них чотири - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких до 34 ракет.

В той же час в Азовському та Середземному морях обстановка – без змін.

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Яка динаміка у Чорному морі - останні дані

Вчора, 29 травня, РФ вивела в Чорне море ракетоносії з "Калібрами". Вранці на бойове чергування в акваторії був один надводний ракетоносій (залп - до 8 ракет).

Трохи пізніше ворог збільшив кількість носіїв до двох (залпом до 16 "Калібрів"), а ближче до одинадцятої ранку українські військові зафіксували в Чорному морі уже три ракетоносії - два надводних та підводний, залп яких складав 20 ракет.

Вже ввечері понеділка противник здійснив ротацію – вивів на чергування ще один підводний ракетоносій, а надводний (один із попередніх) завів в пункт базування.

В результаті, станом на 21.00, в Чорному морі перебувало три кораблі з 16-ю "Калібрами" - надводний та два підводних.

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