Наразі українцям із морської акваторії погрожує понад два десятки ракет.

В Чорному та Азовському морях станом на 10.00 сьогодні, 19 травня, значно побільшало "Калібрів".

Як повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських сил ЗС України, на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів. З них три - носії "Калібрів", загальний залп яких становить - 16 ракет.

За даними прес-центру, вчора опівдні в Чорному морі було чотири кораблі, серед яких один носій чотирьох ракет "Калібр".

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Також певно змінилася обстановка в Азовському морі. Станом на ранок, в ньому перебуває на чергуванні два російські кораблі, в тому числі - носій "Калібрів", загальний залп яких становить - вісім одиниць. У четвер зранку ракетоносіїв в Азовському морі не було.

Крім того, повідомляється, що в Середземному морі сьогодні – сім ворожих кораблів, з них один - носій "Калібрів" (загалом - чотири ракети). У четвер там було два кораблі, оснащені двома десятками смертоносних ракет.

Ворог вдарив "Калібрами" по Одеській області з моря

Слід пам’ятати, що пізно ввечері 17 травня Одещину було атаковано крилатими ракетами з моря та окупованих територій. Зокрема, ворог випустив шість "Калібрів" із ракетоносіїв у Чорному морі та дві ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Уламки двох крилатих ракет впали на промислову зону, внаслідок руйнувань загинув охоронець складського приміщення, ще три цивільні людини отримали поранення.

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