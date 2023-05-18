Всі вісім ракет вдалося знищити, але відбулися влучання внаслідок падіння уламків.

Окупанти завдали удару по Одеськый області крилатими ракетами з моря та окупованих територій.

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у Facebook, регіон було атаковано 17 травня, близько 22:00.

За даними військових, було випущено шість крилатих ракет "Калібр" із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території України.

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"Всі ракети знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - розповіли у командуванні.

Також акцентується, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет падають на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Тому під час повітряної тривоги необхідно дотримуватись правил безпеки.

Як уточнили в оперативному командуванні "Південь", більшість ракет збито над морем, але збиття двох відбувалося над промисловим районом міста.

"Внаслідок повітряного бою збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. На жаль, внаслідок руйнувань цивільний охоронець загинув, ще двох поранено", - додали військові.

Начальник Одеської військової районної адміністрації Юрій Крук повідомив, що ракетний удар було завдано вчора пізно ввечері по Одеському району.

Як стало відомо УНІАН, поранених осіб доставлено в одну із лікарень Одеси.

Ракетна атака окупантів по Україні

З вечора 17 травня по 05.30 сьогодні, 18 травня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Українським захисникам вдалося знищити 29 крилатих ракет, два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БпЛА.

Також повідомлялося, що на Одещині зафіксоване влучання в об'єкт промисловості. Загинула цивільна особа, двоє – отримали поранення.

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