Усі підступи до Криворізького району надійно захищені, для обороноздатності області зроблено все можливе.

російським загарбникам не вдасться прорватись в Дныпропетровську область зі сторони Кривого Рогу, адже всі підступи до Криворізького району надійно захищені.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні в мережі з‘явилася інформація про те, що росіяни готуються до наступу зі сторони Кривого Рогу. Хочу заспокоїти мешканців міста і прикордонних населених пунктів: завдяки зусиллям ЗСУ, а також обласної, районної, міської військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування всі підступи до Криворізького району надійно захищені. Збудовано опорні пункти, фортифікаційні споруди, вирито десятки кілометрів окопів. Так само, як і на всіх інших напрямках. Військові знають свою справу", - зазначив він.

За словами голови облради, наразі область надійно укріплена, а органи місцевого самоврядування допомагають військовослужбовцям.

"Для обороноздатності Дніпропетровщини зроблено все можливе. Херсонський, Харківський, Донецький, Запорізький напрямки – під контролем Збройних сил", - написав Лукашук.

Щодо оперативної ситуації на Дніпропетровщині він повідомив, що надвечір ворог обстріляв Велику Костромку у Криворізькому районі. Пошкоджень будівель не зафіксовано, постраждалих немає.

В інших районах області день минув без надзвичайних ситуацій.

"Розумію, що всім зараз важко. Можливо, комусь здається, що ця війна ніколи не закінчиться. Втім ворог того і хоче – щоб українці зламалися. Тому окупанти своїми обстрілами влаштовують нам терор, намагаються посіяти паніку, "працюють" на інформаційному фронті", - зауважив Лукашук.

Водночас він закликав довіряти ЗСУ, зберігати спокій, допомагаємо нашим захисникам і підтримувати один одного.

Як повідомляв УНІАН, напередодні екс-радник міністра внутрішніх справ України та керівника офісу президента Віктор Андрусів заявляв, що російська армія готова розпочати наступ у Херсонській області найближчим часом.

За його словами, росіяни вже перекинули на Херсонщину всі свої десантні війська й намагатимуться вести наступ на Запоріжжя і Кривий Ріг.

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