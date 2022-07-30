За словами екс-радника голови МВС, росіяни вже перекинули на Херсонщину всі свої десантні війська.

Російська армія готова розпочати наступ у Херсонській області найближчим часом.

Про це заявив екс-радник міністра внутрішніх справ України та керівника офісу президента Віктор Андрусів.

За його словами, росіяни вже перекинули на Херсонщину всі свої десантні війська й намагатимуться вести наступ на Запоріжжя і Кривий Ріг.

"Що ж, можу підтвердити інформацію Костянтина Машовця. В Херсонській області в найближчі тижні розпочнеться наступ... Але не наш. За останні два тижні росіяни перекинули туди майже всі свої десантні війська. Наступати скоріше за все будуть на Запоріжжя і Кривий Ріг", - зазначив Андрусів.

Разом із тим він вважає, що розширивши фронт, Росія повторить зимову помилку на Київщині.

"Мені ця ситуація нагадує повторення Київської катастрофи. Ці придурки вирішили ще більше розширити фронт, в умовах коли HIMARS виносить ближні тили", - написав Андрусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, і завершити процес планують до середини серпня.

За даними Інституту вивчення війни, російські сили зараз можуть провести тільки дві значні наступальні операції в Україні: одна спроба – захопити Сіверськ, а інша – наступ на Бахмут.

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