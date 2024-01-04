Останнім часом фіксується збільшення спроб використання чоловіками підробних документів.
Про це сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо посилення перевірок на кордоні, зокрема, щодо звернення уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця про перевірку законності дій співробітників прикордонної служби.
Демченко нагадав, що за правилами перетину кордону, чоловікам - громадянам України у віці від 18 до 60 років, загалом заборонено залишати країну, крім тих категорій, які мають право це робити.
За його словами, правилами перетину кордону, визначено, що його може перетинати і низка категорій чоловіків-військовозобов’язаних, які не підлягають призову по мобілізації, тобто ті хто мають відстрочку. "Тому прикордонники можуть перевіряти і документи з територіальних центрів комплектування, які б фіксували те, що людина має відстрочку від призову", - зазначив речник ДПСУ.
Він сказав, що останнім часом є багато спроб порушення правил перетину кордону. "Ми бачимо збільшення спроб використання чоловіками підробних документів, фальшивих документів або ж мета їх поїздки не відповідає тій, яка визначена правилами перетину кордону, зокрема, щодо перевезення вантажів, пасажирів або перевезення гуманітарних товарів", - сказав Демченко. За його словами, під час ретельної перевірки прикордонники можуть з’ясувати, що чоловіки їдуть зовсім з іншою метою, а не тою, що визначена в правилах. "Тому на підставі вивчення або документів, або мети поїздки прикордонники мають право відмовити людині в перетині кордону. І зараз ми ретельно перевіряємо всі умови. Всі документи, які надають чоловіки на контроль, які б дозволяли їм перетнути кордон. У разі якихось застережень прикордонники звісно відмовлять такій особі в перетині кордону", - наголосив Демченко.
Мобілізація в Україні
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що перевірить дії співробітників прикордонної служби на законність, оскільки люди скаржаться, що прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, водіїв, які беруть участь у перевезенні гуманітарного вантажу, а також вимагають показати військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.
Він повідомив, що направив термінового листа в ДПСУ з проханням надати перелік документів, які вимагають у громадян при перетині державного кордону, а також пояснити правові підстави такої вимоги.
Омбудсмен нагадав, що державні органи не повинні перевищувати службові повноваження.