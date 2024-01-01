Омбудсмен нагадав, що державні органи не повинні перевищувати свої службові повноваження.

Люди скаржаться, що прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, водіїв, які беруть участь у перевезенні гуманітарного вантажу, а також вимагають показати військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевірить дії співробітників прикордонної служби на законність.

Він повідомив, що направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати перелік документів, які вимагають у громадян при перетині державного кордону, а також пояснити правові підстави такої вимоги.

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"Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство", - заявив Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що державні органи не повинні перевищувати свої службові повноваження.

Черги на кордонах - деталі

У Державній прикордонній службі прокоментували інформацію про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Прикордонники зазначили, що можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військово-облікових документах. Посилення перевірок пов’язане з випадками неодноразових підробок документів. Так, ДПСУ може вимагати військово-облікові документи із записом про відстрочку.

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