Врятувати життя вдалося 13 дітям.

В Державній служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) уточнили ситуацію в Херсонській області через підвищення рівня, що спостерігається через підрив Каховської ГЕС. Відповідний екоцид війська РФ здійснили в ніч на 6 червня.

За даними рятівників, станом на 15:00 підтоплено 20 населених пунктів та 2 612 будинків на правобережних територіях Дніпра. Вдалося забрати з потенційно небезпечних територій 1 тис. 752 українців, з них 103 особи - діти.

Також вдалося врятувати 13 дітей, загалом 201 українця. Психологічної допомоги потребували 111 осіб.

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Наразі в рамках евакуації українців розгорнули 9 допоміжних пунктів.

"До ліквідації наслідків залучено майже 1 тис. 800 осіб та понад 300 од. техніки, з них від ДСНС 772 особи та 207 од. техніки, у тому числі 33 плавзасоби", - зазначає ДСНС.

Ситуація у Херсоні - максимальний рівень води очікують сьогодні-завтра

Нагадаємо, що центр Херсона продовжує затоплювати. Сьогодні наш спецкор з'ясував на місці події, як проходить евакуація та поспілкувався з бабусею Галиною, яка вже вдруге тікає від "великої води". Жінка загубилася та не може зв'язатися з рідними, адже катастрофа застала її зненацька. В поспіху бабуся забула телефон у затопленому будинку.

За даними ОВА, рівень води в Херсоні вже піднявся на два метри. Критичний рівень прогнозують за 24 години. Орієнтовно, сьогодні-завтра. За найгіршим сценарієм, рівень води може піднятися до 5 метрів.

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