Підрив ГЕС планували заздалегідь і здійснили дистанційно.

Російські окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного підриву дамби Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Зрозуміло, що будуть дані точні оцінки щодо потужності вибуху, скільки для цього потрібно вибухівки. Це все буде пораховано. Але факти переміщення вибухових речовин, відповідно, і техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху, безумовно є. Вони неодноразово були оприлюднені", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

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Через підрив дамби Каховської ГЕС "Укрзалізниця" запустила евакуаційні поїзди.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контролюється.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

На засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності.

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