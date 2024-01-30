Українськими підрозділами ракетних військ завдано ударів по двоох ворожих засобах ППО.

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень, з них третина на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. "Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", – сказано в повідомленні.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

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Також в Генштабі зазначають, що на Куп’янському напрямку відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

За даними Генштабу, на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Там противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

В Генштабі зазначають, що ворог в той же час б’є по мирних містах - завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу в Україні знищено 960 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторнення ліквідовано близько 384140 осіб.

Також, ворог втратив за минулу добу 35 БПЛА, 10 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, три засоби ППО, один літак та 49 одиниць автомобільної та спеціальної техніки та автоцистерн.

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