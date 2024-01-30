Також знищено багато одиниць ворожої техніки, зокрема літак та 35 БПЛА.

За минулу добу в Україні знищено 960 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторнення ліквідовано близько 384140 осіб.

Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook повідомив, що за минулу добу знищено багато ворожої техніки. Зокрема, ворог втратив:

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35 за минулу добу);

танків ‒ 6300 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29);

артилерійських систем – 9144 (+31);

засоби ППО ‒ 663 (+3);

літаків – 332 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42);

спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).

Також з початку повномасштабного вторгнення знищено 972 РСЗВ, 324 гелікоптерів, 1846 крилатих ракет, 23 кораблі , катери, один підводний човен.

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Атака РФ на Україну 30 січня - головні новини

В ніч на сьогодні, Росія атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дрони запускали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та Чауда – Крим. Ракети було запущено з установок С-300 з Донецької області.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

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