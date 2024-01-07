Там сталася більша частина бойових зіткнень за добу.

Генштаб ЗСУ розкрив оперативний напрямок фронту з найбільшою кількістю атак Росії впродовж доби. Важко було під Авдіївкою.

Серед позитивних новин: ворог так і не зміг вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, повідомило відомство у своєму вечірньому зведенні. Загалом протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень на фронті.

Зокрема, на Авдіївському напрямку захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

У повідомленні сказано, що на Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат", – повідомляє Генштаб.

Що кажуть в ЗСУ про бої під Авдіївкою

Сьогодні речник 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що втрати ворога на 7 січня 2024 року на Авдіївському напрямку величезні - у посадках зараз іржавіють сотні одиниць підбитої бронетехніки супротивника.

Він зазначив, що ситуація на Авдіївському напрямку стабільно важка і контрольована. Після відносного затишшя знову інтенсифікувалися бойові дії, ворог почав ходити в більш масштабні атаки і час від часу вони вже почали залучати свою бронетехніку.

Він також розповів, що окупанти здебільшого використовують свої FPV-дрони у світлу пору доби, але останнім часом помічено, що вони їх обладнують тепловізорами для нічної роботи. Це здорожує виріб майже вдвічі, але завдяки цьому дрон може літати в темну пору доби.

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