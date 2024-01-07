Окупанти все частіше використовують дрони з тепловізорами для роботи в нічний час, зазначив спікер однієї з бригад української армії.

Втрати ворога на 7 січня 2024 року на Авдіївському напрямку величезні - у посадках зараз іржавіють сотні одиниць підбитої бронетехніки супротивника.

Про це сказав речник 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ситуація на Авдіївському напрямку стабільно важка і контрольована. За його словами, після відносного затишшя знову інтенсифікувалися бойові дії, ворог почав ходити в більш масштабні атаки і час від часу вони вже почали залучати свою бронетехніку.

"Наші хлопці з великим натхненням, завзяттям і з превеликим задоволенням щодня їх нищать пачками, величезними кількостями, як особовий склад, так і бронетехніку", - наголосив Коцуконь. При цьому додав, що підбиті сотні одиниць російської бронетехніки іржавіють в посадках, зокрема, ворог втратив лише танків понад 200 одиниць на Авдіївському напрямку. "Якщо дивитися по цифрах втрат по бронетехніці, то не кожна країна Європи має взагалі таку армію з такою кількістю техніки, яку росіяни втратили тільки на Авдіївському напрямку", - наголосив він.

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За його словами, через те, що російські окупанти на полі бою не можуть чогось особливо показати, то останнім часом вони почали дуже масовано бити ракетами по тилових містах, зокрема, по Покровську, по Мирнограду. "Останнім часом кожної ночі масовано ворог закидує ракетами саме тилові міста", - додав спікер.

Коцуконь також розповів, що окупанти здебільшого FPV дрони використовують у світлу пору доби, але останнім часом помічено, що вони їх обладнують тепловізорами для нічної роботи. Це здорожує виріб майже вдвічі, але завдяки цьому дрон може літати в темну пору доби.

"Росіяни ними намагаються контролювати дороги, щоб полювати за технікою, що пересувається. Але наші хлопці також придумують різні речі, які протидіють цим дронам. Таке нескінченне протистояння меча і щита - коли з’являється щось нове серед ударних дронів, то і з’являється і те, чим можна цьому протистояти", - розповів він. При цьому додав, що була історія, коли двома дронами зупинено штурм ворога - просто окупантів "закошмарили", і вони відійшли.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 січня, за даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили вісім атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Вороги на нашій землі вже зазнали величезних втрат. Втрати Росії в Україні на 7 січня 2024 року становлять приблизно 364 тисячі 730 загарбників.

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