Водночас, його дружина змогла самостійно вийти з квартири багатоповерхового житлового будинку під час російського обстрілу.

В Херсоні не змогли врятувати чоловіка, якого витягнули з-під завалів після російського обстрілу.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"В Херсоні рятувальники дістали з-під завалів чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вночі, російський снаряд влучив в одну з квартир багатоповерхового житлового будинку. У квартирі знаходилось подружжя. Жінка змогла вийти самостійно, а чоловік опинився під завалами.

"Рятувальники, які прибули на місце події дістали постраждалого з-під завалів та до прибуття медиків надавали першу домедичну допомогу. Медичні працівники також намагались реанімувати чоловіка, але, на жаль, від отриманих травм постраждалий помер", - йдеться у повідомленні.

Окупанти здійснили нові обстріли по Україні та Херсонщині

Вчора, 24 червня, російські окупанти в Херсонській області здійснили 59 обстрілів, випустивши 253 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Зазначимо, що ворог також в черговий раз порушив закони війни в українській Мар'їнці (Донецька область). Там окупанти застосували хімічну зброю.

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