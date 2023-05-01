Йдеться про будинок, по якому армія РФ поцілила ракетами 28 квітня.

В Умані рятувальникам ДСНС вдалося врятувати кота, який три доби чекав порятунку після ракетного удару РФ по місту 28 квітня.

Тварина "застрягла" на балконі страшного будинку, по якому вдарила ракета РФ під час масованого обстрілу України. Рятувальники не дозволили, щоб ворог, окрім 23 жертв, яких вже витягли з-під завалів, вбив ще й маленьку тварину.

Йдеться про квартиру вимушених переселенців, які 28 квітня втратили двох малолітніх дітей через обстріл.

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Сьогодні Умань переживає другий день трауру через обстріл РФ

Нагадаємо, що сьогодні другий день поспіль уманці переживають траур за загиблими жертвами ракетного удару Росії. Напередодні місто поховало 5 українців, зокрема маленьких дітей Софію та Кирила.

Сьогодні до місця ракетного удару люди приносять квіти, лампадки, дитячі іграшки - речі, якими прощаються з 23 жертвами удару Росії. В цей страшний день, окрім дорослих, загинули 6 маленьких діток.

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