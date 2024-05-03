Зокрема, загарбники мають намір прорватися до Покровська та вийти в напрямку Костянтинівки.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли про плани російських загарбників для продовження штурмових дій. Про це речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Волошин зазначив, що минулої доби найгарячішими напрямками були Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Найбільшу кількість атак зафіксовано на Авдіївському напрямку.

Основні зусилля окупанти зосереджують на атаках Архангельського, Сокола, Семенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Уманського, Нетайлового та Первомайського на Донеччині.

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"Окупанти з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка. Противник там має тотальну перевагу у живій силі й техніці, і користується цим, щоб проводити штурмові дії з метою захоплення Покровська та життєво важливої траси з виходом на Костянтинівку", - повідомив Волошин.

Окрім того, на Покровському та Курахівському напрямках продовжуються запеклі бої. Ворог там задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і планує розвинути наступ західніше Авдіївки і Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового.

"У цілому, на цих напрямках, противник досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг", - підкреслив Волошин.

Також він відзначив, що з метою посилення української оборони здійснюється переміщення бригад після відновлення боєздатності на заміну тих підрозділів, які понесли втрати.

Водночас, біля Часового Яру ворог не полишає спроб тиснути з намаганням виконати якісь дедлайни.

"Наразі ситуація така, що Сили оборони контролюють обстановку. Армії ворожої у місті немає. Ворог не перетинав ніякі рубежі і кордони міста. Також задля захоплення міста, російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Активно штурмує ці селища, щоб взяти в лещата Часів Яр. Певною мірою, ворогу цього не вдається. М'ясні штурми тривають", - повідомив Волошин.

Він зазначив, що в напрямку Часового Яру окупанти завершують свої перегрупування, неподалік Білогорівки заводить додаткові штурмові групи.

Також помічено переміщення штурмових груп в районі Кліщіївки та Андріївки. Ворог планує проводити штурмові дії в районі Іванівського.

Загарбники намагаються обстрілювати з артилерії околиці Часового Яру. Задіюють авіацію і ймовірно готують підґрунтя до наступної хвилі штурмів.

"Їм, напевно, важливо зайняти Часів Яр до того моменту, як нам надійде закордонна допомога, або ж коли у нас закінчиться певний дефіцит боєприпасів, який у нас не закінчиться", - наголосив Волошин.

Речник додав, що на цьому напрямку триває боротьба за контроль над логістичними маршрутами. Росіяни намагаються методом випаленої землі знищувати усі наші взводні і опорні пункти і саме місто Часів Яр, аби українським захисникам не було де оборонятися.

Окремо Волошин зазначив, що на Куп'янському напрямку є певна помітна активність ворожої армії, і зокрема, окупанти підтягують особовий склад, боєкомплект і техніку, але надзвичайної активності немає. Російські війська проводять не такі активні штурмові дії як на сусідніх напрямках. Дії ворога говорять про те, що окупанти свої наміри не полишають, а саме захопити навколишні села і Куп'янськ. Але це у ворога не виходить.

Росія готує наступ на Харківську та Сумську області - подробиці

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області.

Росія, ймовірно, збільшить угрупування військ для цих операцій, але цього буде недостатньо для взяття великого міста.

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