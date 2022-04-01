У звільненому від російських військ місті працюють працівники Нацполіції у координації з підрозділами тероборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.

У місті Ірпінь на Київщині проводиться спеціальна поліцейська операція.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Наразі місто звільнене від російських військ, там працюють працівники Нацполіції у координації з підрозділами тероборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.

"Дуже важливо пройти фактично кожен будинок, потрапити в кожну домівку, адже ми розуміємо, що під завалами можуть залишатися люди, в квартирах можуть перебувати одинокі люди похилого віку, які, на жаль, самостійно не могли пересуватися", - зазначив він.

Наразі тіла загиблих людей вивозять до моргів для проведення судово-медичних експертиз і подальшого поховання.

"Наша головна задача – врятувати людей, які залишилися в місті", - сказав Нєбитов.

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