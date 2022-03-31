На даний момент йде евакуація людей, які не встигли виїхати до цього, повертатися в Ірпінь поки не рекомендується.

28 березня 2022 року міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто Ірпінь на Київщині був звільнений від російських окупантів.

При цьому він зазначив, що на даний момент триває зачистка міста. Російські окупанти все ще обстрілюють місто з "Градів". Також рашисти встигли перед відступом замінувати Ірпінь, тому повертатися туди ще не можна.

На даний момент йде евакуація людей, які не встигли виїхати до цього. Також волонтери вивосять тварин, яких тут кинули господарі, рятуючись з міста.

Фотокореспондент УНІАН побував у звільненому від окупантів Ірпені.

При цьому, як йдеться в сюжеті ТСН, на даний момент українські військові відтіснили загарбників за межі Ірпеня.

Як повідомляв УНІАН, за словами мера Ірпеня Олександра Макрушина, з 24 лютого 2022 року в місті, за попередніми даними, загинули до 300 цивільних і до 50 військових.

При цьому мер розповідав жахливі історії про те, як окупанти поводилися з місцевими жителями.

"Люди, які їм не подобалися (росіянам-ред.) – їх просто розстрілювали. Я розповім, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, розчавлювали, просто закочували в асфальт. На це було страшно дивитися", – розповів Макрушин.

Також міський голова розповів, що йому розповіли жителі, які вийшли з підвалів, що їх не тільки роздягали там, але і є факти "знущання над жінками". Також Маркушин розповів, що окупанти відокремлювали чоловіків від жінок, щоб потім обміняти на полонених.