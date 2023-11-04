Тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки та Опитного.

Російські окупанти готуються до "третьої серії великих штурмів під Авдіївкою" і "третього масованого штурму Авдіївки".

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри свідчать, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки (4 км на північ від Авдіївки) до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

Також тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки та Опитного. При цьому українські війська постійно контратакують в цьому районі.

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Також у звіті Інституту вказано з посиланням на українського військового оглядача, що російські війська швидко будують укріплення в тилових районах поблизу напрямків передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб швидше ввести резерви в бій.

Крім того, в районі Бахмута тривають бої, проте ні ЗСУ ні російські окупанти вперед не просунулися.

У звіті Інституту також вказується, щ ЗСУ відбили механізовані російські штурми поблизу Вугледара 2 листопада. Геолокаційні кадри показують, як українські сили завдають удару по колоні російської бронетехніки під час російського штурму східної околиці Нікольського в 4 км на південний схід від Вугледара.

Війна в Україні: новини

Минулої доби авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських військ.

За останніми даними втрати Росії у війні проти України складають близько 303 тис. 270 (+850 на добу) осіб.

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