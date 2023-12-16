Авдіївська м’ясорубка ввімкнулася на повну потужність, стверджує очільник міської військової адміністрації.

Російські окупанти мають такий незначний "успіх" біля Авдіївки, що це більше виглядає як збільшена сіра зона.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав в ефірі телемарафону, коментуючи звіт Інституту вивчення війни (ISW) щодо просування ворога під Авдіївкою. "Той нібито успіх, який озвучує цей Інститут, він настільки незначний, що це більше виглядає як трохи збільшена сіра зона (тобто неконтрольована ніким територія, - УНІАН)", - зазначив чиновник.

За його словами, російські окупанти проводять дуже багато штурмових дій - десятки атак протягом доби, але закріпитися українські Сили оборони їм не дають. "Якщо ворогу навіть десь вдається трохи просунутися, то відпрацьовує зразу і артилерія, і міномети по них, тобто жодного якогось такого серйозного закріплення у ворога немає", - підкреслив керівник Авдіївської МВА.

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Барабаш розповів, що коли поранені окупанти повертаються з "м’ясних" штурмів, а це в основному мобілізовані, то їх б’ють, з них знущаються. "Авдіївська м’ясорубка ввімкнулася на повну потужність - їх ("м’ясних" штурмів, - УНІАН) дуже багато", - зазначив Барабаш.

Керівник МВА повідомив, що вчора вдалося вивезти з Авдіївки п'ять людей, але станом сьогодні на ранок ще залишається 1230 містян, і це дуже багато. "У місті люди живуть в підвалах, а також є випадки, коли люди живуть у квартирах на першому-другому поверсі. Люди настільки втомилися, що страх притуплений, навіть на "прильоти" не звертають увагу", - додав він.

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Як писав УНІАН, 14 грудня Інститут вивчення війни повідомив, що 13 грудня російські окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою та здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки). Генштаб Збройних сил України зазначав, що Сили оборони відбили щонайменше 51 російську атаку біля Авдіївки.

Кілька російських блогерів розповідали про "просування" ворога у промзоні та на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. В ISW не бачили візуальних доказів цих успіхів.

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