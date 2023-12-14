Разом з тим, російські блогери повідомляють про просування у промзоні, але підтверджень аналітики не знайшли.

Росіяни продовжують просування навколо Авдіївки Донецької області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), вчора окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою та здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Генштаб ЗСУ відзвітував, що Сили оборони відбили щонайменше 51 російську атаку на схід від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) та Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки); а також на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) та Сєверного (6 км на захід від Авдіївки).

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Кілька російських блогерів стверджували про просування у промзоні та на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. ISW не бачила візуальних доказів цих успіхів. Один з блогерів РФ також стверджував, що російські війська продовжували обстріли поблизу Степового і на північ від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Авдіївка сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках два дні тривають масовані наступальні дії російських окупантів. Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Ворог активно застосовує авіацію і керовані авіабомби. Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак, знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

Днями голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що попри погодні умови російські загарбники не полишають спроб захопити місто. Навколо Авдіївки тривають майже цілодобові ворожі штурми.

У британській розвідці зазначають, що впродовж останнього тижня Авдіївка залишалася сектором, де відбуваються найбільш інтенсивні бої на фронті. Зазначається, що російські наступи продовжують характеризуватися переважно нападами піхоти.

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