"Вагнерівці" просунулись на північ від траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.

Найманці ПВК "Вагнер" домоглися деяких успіхів у Бахмуті, просунувшись на північ від траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут вздовж головної залізниці в місті.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що за деякими даними, штурмові загони, які, ймовірно, належать до сил "Вагнера", захопили два квартали на північному заході і в центрі Бахмута. Однак, як зазначили аналітики, що це за квартали поки не встановлено.

У звіті наголошується, що зараз йдуть бої за контроль над залізницею в центрі Бахмута. А кадрові російські військові ведуть позиційні бої на північ від міста.

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Ватажок групи "Вагнер" Євген Пригожин спробував виправдати повільне просування своїх найманців в межах Бахмута, ймовірно, в спробі натиснути на Міноборони РФ з метою активізувати поставки артилерійських снарядів. "Він заявив, що потрібно щонайменше 6000 снарядів протягом невизначеного періоду часу, щоб просуватися більш ніж на 100-200 м на день", - йдеться у звіті Інституту. Крім того, ватажок заявив, що сили "Вагнера" зазнають менше втрат, якщо отримають більше снарядів.

Ситуація у Бахмуті

Попри заяви окупантів, українські військові продовжують бити росіян у Бахмуті. Днями в ISW повідомили, що з метою охоплення Бахмута, кадрові військові навіть пішли на співпрацю з "вагнерівцями". о

При цьому 17 квітня в Міноборони України зазначили, що російські загарбницькі війська інтенсивніше використовують важку артилерію та авіаудари на Бахмутському напрямку.

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