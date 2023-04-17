Окупанти рівняють місцеві споруди з землею.

Російські загарбницькі війська інтенсивніше використовують важку артилерію та авіаудари на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи наступ окупаційних сил на сході країни. "Бахмутський - збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Вона відзначила, що Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій. На Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямку російські загарбники провели безуспішні наступальні дії.

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Захисники України сьогодні здійснювали як оборонні, так і активні штурмові дії, додала вона.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Сьгодні у 93 бригаді Сухопутних військ ЗСУ заявили, що у місті тривають жорсткі вуличні бої із загарбниками. Попри заяви російських окупантів, боротьба за місто продовжується.

Старший лейтенант ЗСУ, начальник медпункту одного з батальйонів Сергій Джердж відзначає, що на цьому напрямку ініціатива переходить до українських сил.

За даними американського Інституту вивчення війни, заради захоплення міста російське Міноборони почало посилювати співпрацю з найманцями приватної військової компанії "Вагнер", попри всі чвари з її власником.

Сьогодні російська правозахисна організація Gulagu.net оприлюднила розповіді найманців про страти та вбивства цивільних в Україні.

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