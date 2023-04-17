Тривають бої за Бахмут / фото 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Російські загарбницькі війська інтенсивніше використовують важку артилерію та авіаудари на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи наступ окупаційних сил на сході країни. "Бахмутський - збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Вона відзначила, що Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій. На Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямку російські загарбники провели безуспішні наступальні дії. 

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Захисники України сьогодні здійснювали як оборонні, так і активні штурмові дії, додала вона.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Сьгодні у 93 бригаді Сухопутних військ ЗСУ заявили, що у місті тривають жорсткі вуличні бої із загарбниками. Попри заяви російських окупантів, боротьба за місто продовжується.

Старший лейтенант ЗСУ, начальник медпункту одного з батальйонів Сергій Джердж відзначає, що на цьому напрямку ініціатива переходить до українських сил.

За даними американського Інституту вивчення війни, заради захоплення міста російське Міноборони почало посилювати співпрацю з найманцями приватної військової компанії "Вагнер", попри всі чвари з її власником.

Сьогодні російська правозахисна організація Gulagu.net оприлюднила розповіді найманців про страти та вбивства цивільних в Україні.

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