Пілот "відкобзонився" на аеродромі у Бельбеку.

Підверджено ліквідацію льотчика першого класу збройних сил Росії полковника Романа Вдовиченка.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідованого окупанта вже поховали в Росії. За його даними, окупант загинув у Криму під час атаки на аеродром в Бельбеку.

"Льотчика першого класу полковника Романа Вдовидченка успішно демобілізували в Бельбеку", - написав "Штірліц".

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Вибух і пожежа на аеродромі Бельбек: що відомо

У суботу, 1 жовтня, в тимчасово окупованому Росією Криму на аеродромі Бельбек прогримів вибух і почалася сильна пожежа.

Представник окупаційної влади Севастополя Развожаєв заявив, що сталася "позаштатна ситуація":

"За інформацією рятувальників, при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся".

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що в Криму налічується 13 аеродромів і злітно-посадкових смуг. Вони знаходяться в населених пунктах Багерове, Веселе, Гвардійське, Джанкой, Донузлав, Євпаторія, Заводське, Карагез, Кача, Кіровське, Жовтневе, Радянський та Херсонес.

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