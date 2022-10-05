Олег Жданов зазначив, що СРСР не залишав сталінської ідеї світового панування та завоювання територій до Ла-Маншу.

Півострів Крим був мілітаризований ще Радянським союзом. Всього в Криму налічується 13 аеродромів та злітно-посадкових смуг.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, аеродроми і ЗПС знаходяться в населених пунктах – Багерово, Веселе, Гвардійське, Джанкой, Донузлав, Євпаторія, Заводське, Карагоз, Кача, Кіровське, Жовтневе, Радянське та Херсонес.

"СРСР не залишав сталінської ідеї світового панування і завоювання територій до Ла-Маншу. У разі війни з НАТО розглядалося питання виходу на Атлантику із захопленням проток Босфор та Гібралтар. Для їх утримання планували використовувати Чорноморський флот. ЗПС планували використовувати, як аеродроми дозаправки для різних видів авіації", - пояснив експерт.

При цьому він зазначив, що в районі Гвардійського знаходиться дослідницький центр, де проходили льотні випробування нових літаків, а на мисі Чауда розташований 31 навчальний центр Чорноморського флоту РФ.

"Він призначався для випробування ракет. Всього в Криму мало бути три радіолокаційні станції - мис Чауда, в районі Феодосії та ще одна в акваторії Чорного моря. Вони повинні був допомогти у випробуваннях ракет на точність. В акваторії Чорного моря станцію так і не побудували. Зараз є одна РЛС в районі Феодосії, за допомогою якої контролюють, щоб ракети не вилітали за зону цілей на момент навчань", - підсумував Жданов.

Тимчасова окупація Криму - що відомо

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію Криму. Потім провела так званий "референдум", і пізніше були прийняті рішення про включення українського півострова до складу РФ.

США і країни Заходу ввели санкції проти РФ за анексію. Більшість країн світу вважають Крим частиною України.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов висловив упевненість, що Україні вдасться деокупувати Крим наприкінці весни 2023 року.

Колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що ЗСУ вже до кінця поточного року відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, а до середини 2023 року вони можуть опинитися в Криму.

4 жовтня радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що звільнення від російських окупантів території півострова Крим обов'язково станеться, але все залежить від зброї і падіння одного з двох основних міст.

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