Росіяни кажуть, що Крим атакували ракетами, а ціллю стали ТЕС та системи ППО.

Вранці суботи, 29 червня, у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) прогриміли вибухи. Працювала російська ППО.

За інформацією місцевих пабліків, Крим було атаковано ракетами. Нібито спрацювала російська протиповітряна оборона. Як пише моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер", що російська ППО випустила щонайменше дві ракети.

За даними каналу, внаслідок роботи ППО уламки ракет пошкодили кілька будинків. У Балаклаві троє людей постраждало.

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Так званий окупаційний "губернатор" Михайло Развожаєв заявив, що Крим атакували ракетами, але "працювала ППО". За його словами, внаслідок "падіння уламків" постраждали три людини у Севастополі, пошкоджено будинки.

Також Развожаєв заявив нибито про знищення двох цілей - над морем та у районі Балаклави. Уламки збитих ракет нібито впали в Балаклавському районі.

Пропагандистський Telegram-канал ЧП Севастополь пише, що ціллю ракетної атаки нібито були Балаклавська ТЕС і зона російської ППО Тарханкута у Криму.

Атаки ЗСУ на Крим

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що в Криму продовжуватиметься тиск на російських окупантів – будуть атаки з повітря, використовуватимуться морські ударні безпілотники та проводитимуться таємні спецоперації.

Як зазначав представник ГУР Андрій Юсов, російські окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту від ударів Сил оборони. Він зазначив, що анонсів українських операцій в Криму не буде, "але Сили безпеки і оборони працюють і все реалізується згідно плану".

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