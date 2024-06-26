Юсов зазначив, що велика частина громадян України, які чекають на звільнення півострова, "з радістю сприймають кожного разу гуркіт, бавовну".

Російські окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту від ударів Сил оборони.

Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. "Ворог справді посилювати охорону, захист мосту. Зводить нові фортифікаційні споруди, посилює морські фортифікації. Інженерні роботи проводить. І це стосується як класичних систем, так і кустарних, коли просто баржами прикриваються якісь шляхи і напрямки", - розповів про ситуацію він.

Юсов підкреслив, що це не нова тактика, бо раніше росіяни вже намагалися захиститися.

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Представник ГУР нагадав, що вже цього року було чимало успішних операцій в Криму із знищення ворожих кораблів та інших цілей. "Далі буде. Ми не будемо давати анонсів, безумовно. Але Сили безпеки і оборони працюють і все реалізується згідно плану", - сказав представник ГУР.

Відповідаючи на запитання з приводу настроїв в Криму через "бавовну", яку влаштовують ЗСУ, Юсов зазначив, що окупанти розуміють, що безпечних місць на півострові для них сьогодні не існує. "Частота різноманітних заходів і наслідків для них стає все більш відчутною", - додав він.

За його словами, після кожної вдалої операції ЗСУ у відкритих джерелах є різноманітні відгуки колаборантів, де присутня переважно ненормативна лексика. "Але це чудово передає враження і настрої в Криму", – додав він. Юсов зазначає, що велика частина громадян України, які чекають на відновлення української влади, вигнання зрадників, "з радістю сприймають кожного разу гуркіт, бавовну", кожну успішну операцію в повітрі, на морі і на суходолі, яку реалізують українські оборонці.

Російські окупанти у Криму

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що в Криму продовжуватиметься тиск на російських окупантів – будуть атаки з повітря, використовуватимуться морські ударні безпілотники та проводитимуться таємні спецоперації. Він розповів, що минулого року українські підрозділи неодноразово входили до Криму. За його словами, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

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