Російські окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту від ударів Сил оборони.
Про це сказав представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. "Ворог справді посилювати охорону, захист мосту. Зводить нові фортифікаційні споруди, посилює морські фортифікації. Інженерні роботи проводить. І це стосується як класичних систем, так і кустарних, коли просто баржами прикриваються якісь шляхи і напрямки", - розповів про ситуацію він.
Юсов підкреслив, що це не нова тактика, бо раніше росіяни вже намагалися захиститися.
Представник ГУР нагадав, що вже цього року було чимало успішних операцій в Криму із знищення ворожих кораблів та інших цілей. "Далі буде. Ми не будемо давати анонсів, безумовно. Але Сили безпеки і оборони працюють і все реалізується згідно плану", - сказав представник ГУР.
Відповідаючи на запитання з приводу настроїв в Криму через "бавовну", яку влаштовують ЗСУ, Юсов зазначив, що окупанти розуміють, що безпечних місць на півострові для них сьогодні не існує. "Частота різноманітних заходів і наслідків для них стає все більш відчутною", - додав він.
За його словами, після кожної вдалої операції ЗСУ у відкритих джерелах є різноманітні відгуки колаборантів, де присутня переважно ненормативна лексика. "Але це чудово передає враження і настрої в Криму", – додав він. Юсов зазначає, що велика частина громадян України, які чекають на відновлення української влади, вигнання зрадників, "з радістю сприймають кожного разу гуркіт, бавовну", кожну успішну операцію в повітрі, на морі і на суходолі, яку реалізують українські оборонці.
Російські окупанти у Криму
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що в Криму продовжуватиметься тиск на російських окупантів – будуть атаки з повітря, використовуватимуться морські ударні безпілотники та проводитимуться таємні спецоперації. Він розповів, що минулого року українські підрозділи неодноразово входили до Криму. За його словами, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.