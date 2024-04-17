Незабаром пролунали нові вибухи.

У ніч на середу, 17 квітня, в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада мовчить.

Після 03:30 у Telegram-каналах міста Джанкой з'явилися заклики "зберігати спокій" і чекати офіційної інформації. Військові канали писали про ракетну небезпеку і роботу по цілях. Незабаром Telegram-канал Astra повідомив, що місцеві жителі пишуть про пожежу в районі військового аеродрому.

Як відомо, на цьому аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52.

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Оновлено о 04:36: Жителі Джанкоя повідомляють про нові вибухи.

Крим в окупації: останні новини

Як відомо, Україна систематично б'є по військових об'єктах російських загарбників на окупованому півострові. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Москва перетворила Крим на власну військову базу.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що запланували на півострові "заходи" комбінованого характеру, які сприятимуть його поверненню.

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