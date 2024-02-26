Заходи будуть активні і відчутні.

Для російських окупантів у тимчасово окупованому Криму вже готуються сюрпризи. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми, безумовно, календар і бальну книгу розписувати для ворога не будемо зараз в прямому ефірі, але заходи будуть активні і відчутні. Вони будуть носити комбінований характер, тобто мова йде не лише про один інструмент – окремо морські дрони чи окремо БПЛА. Це буде завжди такий комплексний сюрприз для окупантів", - наголосив він.

За його словами, це все має сприяти тому, щоб український Крим повернувся додому.

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Юсов нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення окупантів на територію України знищено вже третину суден Чорноморського флоту РФ.

Це також результат комплексних дій – і знищення крейсера "Москва", і звільнення острова Зміїний, і повернення "вишок Бойка", додав він. За його словами, під час цих операцій були застосовані морські дрони,була "робота в небі".

"Це все - десантні операції, робота руху спротиву на окупованій територіїї. Це все частини плану і задуму, які поетапно реалізовуються. І ми побачимо найближчим часом продовження реалізації таких операцій", - наголосив Юсов.

ГУР про операції в Криму

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов в коментарі для видання Financial Times наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму - атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації. Він розповів, що українські підрозділи минулого року неодноразово входили до Криму.

Він пояснив, що одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

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