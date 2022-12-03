Повістки вручають у чергах за водою.

Окупанти вирішили скористатися ситуацією з відсутністю централізованого водопостачання в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Вони почали роздавати повістки чоловікам призовного віку в чергах за водою.

Такою інформацією поділилися у центрі національного опору: "Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто ворог використовує кризу в регіоні як метод виявлення чоловіків для поповнення своєї армії".

За даними ЦНС, воду роздають в пляшках з 9-ї до 15-ї години. Щоб її отримати, необхідно пред'явити паспорт або свідоцтво про народження для дітей. А у чоловіків додатково перевіряються відмітки про постановку на облік у військкоматі. Кожен з них може отримати повістку, стоячи в черзі.

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Мобілізація в так званих "ДНР" і "ЛНР": остання інформація

Заступник Міністра науки і вищої освіти РФ Григорій Гуров 1 грудня зізнався, що на території псевдореспублік незаконно мобілізували на фронт понад 3 тисячі студентів.

У першій половині листопада в "ДНР" призвали школяра Микиту. Так звані "правоохоронні органи" погрожували кримінальною відповідальністю, якщо хлопець не прибуде до пункту мобілізації. Документи про закінчення школи він отримав, будучи на фронті.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін наприкінці жовтня наказав призвати і відправити воювати проти України 300 ув'язнених.

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