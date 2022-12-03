Окупанти вирішили скористатися ситуацією з відсутністю централізованого водопостачання в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Вони почали роздавати повістки чоловікам призовного віку в чергах за водою.
Такою інформацією поділилися у центрі національного опору: "Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто ворог використовує кризу в регіоні як метод виявлення чоловіків для поповнення своєї армії".
За даними ЦНС, воду роздають в пляшках з 9-ї до 15-ї години. Щоб її отримати, необхідно пред'явити паспорт або свідоцтво про народження для дітей. А у чоловіків додатково перевіряються відмітки про постановку на облік у військкоматі. Кожен з них може отримати повістку, стоячи в черзі.
Мобілізація в так званих "ДНР" і "ЛНР": остання інформація
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